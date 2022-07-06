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الأربعاء، 06-07-2022 10:01 م

التدريب المهني بالطفيلة ينظم مبادرة تطوعية في البربيطة

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الوكيل الاخباري - نظم معهد التدريب المهني في الطفيلة يوما تطوعيا مفتوحا، اليوم الأربعاء، في مدرسة البربيطة الأساسية اشتمل على تقديم خدمة الحلاقة المجانية لطلبة المدرسة، بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى، نظرا لافتقار هذه المنطقة النائية لصالونات التزيين والحلاقة.

وقال مدير معهد التدريب المهني في الطفيلة، المهندس محمد الشرايدة إن هذه المبادرة نفذت من خلال مدرب حلاقة ومجموعة من المتدربين، إيماناً من إدارة المعهد بأهمية تعزيز الشراكة ما بين المعهد وكافة القطاعات التنموية في المحافظة، فضلا على السعي للوصول لخدمة المجتمعات المحلية في المناطق النائية .

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