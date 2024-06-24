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الإثنين، 24-06-2024 11:43 ص

التربية: إضافة 10 دقائق لكل ورقة من امتحانات التوجيهي

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الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا يؤكد استمرارها بإضافة 10دقائق لكل ورقة امتحانية تعطى للمشتركين بدلًا من الوقت الضائع في توزيع الأوراق الامتحانية.

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وأضافت أنها شكلت غرفة عمليات في مركز الوزارة، لمتابعة إجراءات سير امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 / الامتحان العام.


وبينت أن غرفة العمليات سيناط بها استقبال الملاحظات والاستفسارات الواردة من الطلبة والمجتمع المحلي، وإعداد تقرير يومي يتضمن هذه الملاحظات والمعالجات التي تمت عليها.


وعممت الوزارة أرقام هواتف غرفة العمليات على مديري الإدارات في مركز الوزارة ومديري التربية والتعليم، إضافة إلى نشرها للمجتمع المحلي على موقعها الإلكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي:


مباشر غرفة العمليات : 065692368
مباشر غرفة العمليات : 065699916
موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881434
موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881435
مباشر غرفة العمليات : 0791881436
موبايل مباشر غرفة العمليات : 0791881439


 




 

 


 

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