التربية: إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمعلمين الأحد

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

قالت الأمينة العامة لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات، الأربعاء، إنّ الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، ستبدأ الأحد المقبل حتى 23 حزيران/يونيو 2021.وأضافت قبيلات، خلال اجتماعها مع لجنة التعليم والشباب النيابية، الأربعاء؛ لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم لسد الفاقد التعليمي، التي ستنفذها الوزارة في الفترة من 15 آب/أغسطس وحتى 15 أيلول/سبتمبر، أن 100 ألف معلم ومعلمة تلقوا اللقاح المضاد للفيروس من أصل 160 ألفا من الكادر التعليمي والإداري في وزارة التربية، أي بنسبة 80%.وأشارت، إلى أن الوزراة بدأت بتنفيذ خطة إعطاء اللقاح للعاملين في وزارة التربية في 4 أيار/مايو 2021.وأشارت، إلى أنه "سيكون هناك برنامج تدريبي لتنفيذ خطة لسد الفاقد التعليمي في المباحث للدراسة الرئيسية الأساسية الرياضيات والعلوم واللغتين العربية والإنجليزية".ولفتت النظر إلى أن "هناك لجنة في الوزارة تسمى لجنة الاعتراف مسؤولة عن دراسة المعطيات وأسس قبول الطلبة الدارسين في الخارج وعن معادلة شهاداتهم".