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التربية : إنهاء تصوير الحصص الإلكترونية للفصل الحالي

الأربعاء، 10-03-2021 09:26 ص

التربية : إنهاء تصوير الحصص الإلكترونية للفصل الحالي

التربية
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم رائد عليوة إن التربية أنهت تصوير الحصص للفصل الدراسي الحالي لطلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاث الأولى والتوجيهي ، والتي بلغت 12 ألف حصة منها 3 ألف حصة بلغة الإشارة .
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وأضاف عليوة خلال تصريحات تلفزيونية الأربعاء أن المحتوى الإلكتروني الذي سيعرض للطلبة جاهز ،مشيراً إلى أنه تم رفع جزء كبير منه إلى المنصة التعليمية وستعرض الحصص في موعدها .

وبيّن أنه تم تطوير المحتوى الإلكتروني خلال جائحة كورونا ، وذلك بإضافة فيديو وصور إلى المحتوى على خلاف الفصل الدراسي الأول.

ولفت عليوة أن الوزارة تواجه عدد من التحديات تعمل على دراستها ، منها تشغيل الغرف الصفية وسرعة الإنترنت خلال التعليم الإلكتروني وفي ظل الوضع الوبائي الراهن.

 




 

 


 

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