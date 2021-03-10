التربية : إنهاء تصوير الحصص الإلكترونية للفصل الحالي

الوكيل الإخباري -

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قال مدير إدارة الإشراف والتدريب التربوي في وزارة التربية والتعليم رائد عليوة إن التربية أنهت تصوير الحصص للفصل الدراسي الحالي لطلبة رياض الأطفال والصفوف الثلاث الأولى والتوجيهي ، والتي بلغت 12 ألف حصة منها 3 ألف حصة بلغة الإشارة .وأضاف عليوة خلال تصريحات تلفزيونية الأربعاء أن المحتوى الإلكتروني الذي سيعرض للطلبة جاهز ،مشيراً إلى أنه تم رفع جزء كبير منه إلى المنصة التعليمية وستعرض الحصص في موعدها .وبيّن أنه تم تطوير المحتوى الإلكتروني خلال جائحة كورونا ، وذلك بإضافة فيديو وصور إلى المحتوى على خلاف الفصل الدراسي الأول.ولفت عليوة أن الوزارة تواجه عدد من التحديات تعمل على دراستها ، منها تشغيل الغرف الصفية وسرعة الإنترنت خلال التعليم الإلكتروني وفي ظل الوضع الوبائي الراهن.