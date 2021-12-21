التربية: التعليم في الفصل الثاني سيكون وجاهيا

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن يوم الخميس المقبل هو آخر يوم دوام في الفصل الدراسي الأول، قبل ان تبدأ عطلة الشتاء بتاريخ 26-12 حتى نهاية شهر يناير 2022.



وأوضح المساعفة أن إصابات كورونا في المدارس تراجعت خلال الأيام الأخيرة، بسبب التباعد الجسدي وقصر مدة تواجد الطلبة في المدارس.وجدد التأكيد على أن التعليم في الفصل الثاني سيكون وجاهيا، وأن الوزارة تستعد لذلك.

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