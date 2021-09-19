التربية تحتفل بالمدارس الحائزة على جائزة المدرسة الدولية

الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بالمدارس الحائزة على جائزة المدرسة الدولية ضمن برنامج "ربط الصفوف عبر الانترنت" الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة "الأونروا".



وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، بحسب بيان عن الوزارة، اليوم الأحد، أهمية الجائزة كونها مشروعًا عالميًّا يدمج البعد الدولي في المدارس بالتعليم، وتسهم في تعزيز الممارسات الفضلى، وتساعد الشباب على اكتساب معارف ومهارات وقيم ضرورية لهم.



وأضافت أنّها تسهم أيضا في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في جودة التعليم، وتمنح المدارس فرصة لغرس ثقافة واعية بالبعد الدولي لدى طلبتها، مشيدة بالإنجاز الذي حققته المدارس الأردنية المشاركة بالجائزة.

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