الأحد 19-09-2021
الوكيل الاخباري

متري مدانات أميناً عامّاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

السجن لمعلم متقاعد قدم تقارير مزورة للمعلوليه

قطر تسجل 65 اصابة بفيروس كورونا

بغداد تؤكد أهمية المراقبة الدولية للانتخابات المقبلة

الضمان الاجتماعي تفتتح مكتبا لها بغرفة تجارة العقبة

الشخانبة يتفقد مدينة الحسن الرياضية والمراكز الشبابية بإربد

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

التربية تحتفل بالمدارس الحائزة على جائزة المدرسة الدولية

الأردن ضيف شرف في مهرجان سماع الدولي احتفالاً بمئوية الدولة

البرلمان العربي يدعو إلى وقف التصعيد في الصومال

الأحد، 19-09-2021 07:46 م

التربية تحتفل بالمدارس الحائزة على جائزة المدرسة الدولية

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - احتفلت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، بالمدارس الحائزة على جائزة المدرسة الدولية ضمن برنامج "ربط الصفوف عبر الانترنت" الذي ينفذه المجلس الثقافي البريطاني بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووكالة "الأونروا".

وأكدت أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، بحسب بيان عن الوزارة، اليوم الأحد، أهمية الجائزة كونها مشروعًا عالميًّا يدمج البعد الدولي في المدارس بالتعليم، وتسهم في تعزيز الممارسات الفضلى، وتساعد الشباب على اكتساب معارف ومهارات وقيم ضرورية لهم.

وأضافت أنّها تسهم أيضا في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في جودة التعليم، وتمنح المدارس فرصة لغرس ثقافة واعية بالبعد الدولي لدى طلبتها، مشيدة بالإنجاز الذي حققته المدارس الأردنية المشاركة بالجائزة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

متري مدانات أميناً عامّاً للمجلس الاقتصادي والاجتماعي

e49fb9ec9c7ab00f72eca12ea099a892

السجن لمعلم متقاعد قدم تقارير مزورة للمعلوليه

main_image5ddcff885fbcd

الضمان الاجتماعي تفتتح مكتبا لها بغرفة تجارة العقبة

w

الشخانبة يتفقد مدينة الحسن الرياضية والمراكز الشبابية بإربد

دار رئاسة الوزراء %28أرشيفة%29

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

thumbs_b_c_84cdb024eb2400bf93fe042634efed1f

الأردن ضيف شرف في مهرجان سماع الدولي احتفالاً بمئوية الدولة

أخبار متعلقة
المدارس

اعفاء السوريين من التبرعات المدرسية

مدرسة

التربية تكشف عن مدة الحصة في المدارس

طلبة-مدارس-كورونا-كلمة-الاردن

التربية: إصابة 13 طالبا و 7 معلمين خلال الأسبوعين الماضيين

المدارس

التربية : اي مدرسة يزيد عدد الاصابات فيها عن 10% سيتم تحويلها للتدريس عن بعد

مدرسة

التربية تكشف تفاصيل حول دوام المدارس هذا العام

1020205162141396165817

كم تبلغ غرامة حجز وثائق طلبة المدارس الخاصة؟