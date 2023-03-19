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التربية : تحقيق بشأن فيديو مشاجرة الطالبات بعمان

الأحد، 19-03-2023 08:29 م

التربية : تحقيق بشأن فيديو مشاجرة الطالبات بعمان

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة أن الجهات المختصة في الوزارة تحقق في الفيديو الذي يُظهر مشاجرة عنيفة بين عدد من الطالبات أمام احدى المدارس الحكومية بالعاصمة عمان . 

 وقال المساعفة لموقع الوكيل الاخباري إن المشاجرة نشبت بين طالبات احدى المدارس الحكومية في العاصمة عمان بعد انتهاء الدوام الرسمي (الفترة المسائية).

واكد أن فريقًا من مديرية التربية المعنية سيزور المدرسة للوقوف على أسباب المشاجرة واتخاذ الاجراء المناسب . 

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