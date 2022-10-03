التربية تكرم الفائزين بمسابقة برنامج جسور التعلم

الوكيل الاخباري - كرمت وزارة التربية والتعليم ومنظمة "اليونسيف"، اليوم الاثنين، 38 مدرسة فازت في مسابقة المدارس المتميزة في تطبيق برنامج "جسور التعلم" الذي يستهدف الطلبة من الصف الرابع إلى العاشر، بواقع 6 مدارس في المستوى الذهبي، و 11 مدرسة في المستوى الفضي، و 21 مدرسة في المستوى البرونزي.



وأشار مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية الدكتور صالح العمري، في كلمة له مندوبا عن الأمين العام للوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إلى أن البرنامج يأتي انطلاقا من حرص وزارة التربية على دعم العملية التعليمية التعلمية في المملكة، واستدامتها وتلبية متطلباتها في الظروف الاستثنائية.

اضافة اعلان