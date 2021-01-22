التربية تكشف تفاصيل خطة اعطاء المطاعيم للمعلمين

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضحت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات ان وزارة التربية لم تناقش بعد مع وزارة الصحة قضية تقديم المطاعيم الخاصة بكورونا للمعلمين .

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وقالت قبيلات ان وزارة الصحة اطلقت الحملة الوطنية للتطعيم وفق الية منظمة تعتمد على الاولوية التي اعطت الاحقية لكبار السن في البداية .

وقالت قبيلات ان خطة وزارة التربية والتعليم هي تطعيم معلمي الصفوف الثلاث الاولى والمعلمين الذين اعمارهم فوق الستين عاما والمعلمين المصابين بالامراض .

وحول الزامية اخذ مطعوم كورونا قالت قبيلات انه لم يتم مناقشة هذه المسالة بعد مع وزارة الصحة .



