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الجمعة، 22-01-2021 06:49 م

التربية تكشف تفاصيل خطة اعطاء المطاعيم للمعلمين

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني -  اوضحت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية نجوى قبيلات ان وزارة التربية لم تناقش بعد مع وزارة الصحة قضية تقديم المطاعيم الخاصة بكورونا للمعلمين . 

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وقالت قبيلات ان وزارة الصحة اطلقت الحملة الوطنية للتطعيم وفق الية منظمة تعتمد على الاولوية التي اعطت الاحقية لكبار السن في البداية .

 

وقالت قبيلات ان خطة وزارة التربية والتعليم هي تطعيم معلمي الصفوف الثلاث الاولى والمعلمين الذين اعمارهم فوق الستين عاما والمعلمين المصابين بالامراض .

 

وحول الزامية اخذ مطعوم كورونا قالت قبيلات انه لم يتم مناقشة هذه المسالة بعد مع وزارة الصحة . 


 




 

 


 

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