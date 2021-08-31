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الثلاثاء، 31-08-2021 05:43 م

التربية تكشف شروط تحويل التعليم عن بعد في المدارس

طلبة 3


الوكيل الإخباري- قالت الأمين العام للشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم، الدكتورة نجوى قبيلات أن المدرسة التي تبلغ فيها نسبة الإصابات 10 بالمئة من مجتمعها المدرسي، سيجرى تحويل التدريس فيها إلى التعليم عن بعد لمدة 14 يوما، مشيرةً إلى أنه منذ بداية التعليم في برنامج الفاقد التعليمي لم تتحول أي مدرسة للتعليم عن بعد، كونه لم تسجل فيها نسبة إصابات عالية وضمن النسبة المقررة.

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وأكدت قبيلات خلال تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء على متابعة الالتزامات الصحية ضمن البروتوكول الصحي، من حيث تكليف مسؤولي الصحة المدرسية، الذين ستكون مهمتهم إجراء الفحص العشوائي الذي يتم للطلبة من قبل ممرض متخصص، إضافة إلى تزويد إدارة المدرسة بأي إصابات أو أمور تتعلق بالأمراض.

 

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