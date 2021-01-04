التربية تكشف عن خطة عودة الطلبة للمدارس الفصل القادم

الوكيل الاخباري -

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قالت الدكتورة نجوى القبيلات أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الادارية والمالية إن وزارة التربية أعدت خطة لعودة الطلبة الى مدارسهم إن كتب لهم ذلك.وأكدت قبيلات خلال استضافتها عبر برنامج نبض البلد إن عودة الطلبة الى مدارسهم إن تمت ستكون عودة تدريجية، (صفوف محددة ) بالتدريج ضمن مجموعة من المعاير، وبموافقة ولي الأمر.كما أكدت قبيلات ان عودة الطلبة الى المدارس في الفصل مرهونة اليوم بتحسن الوضع الوبائي بالمملكة.وأشارت الى أن وزارة التربية وضعت الخطوط العريضة لشكل عودة الطلبة الى مدارسهم الفصل القادم، وسيتم طرح هذه الخطوط على وزارة الصحة لأخد قرار نهائي بذلك.