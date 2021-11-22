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الإثنين، 22-11-2021 01:39 م

التربية : توجه لتأجيل الامتحان التشخيصي للفصل الدراسي الثاني

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة -

 

كشف مدير دائرة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة أن الوزارة تتجه لتأجيل موعد الامتحان التشخيصي إلى بداية الفصل الثاني .

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وأضاف كنانة اليوم الإثنين لـ " الوكيل الإخباري" أنه تم التوجه لتأجيل موعده بسبب انشغال الطلبة بتقديم امتحانات الشهر الثاني وقرب موعد الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول والتي ستعقد بتاريخ ٨/ ١٢/ ٢٠٢١م.


وفي تصريحات سابقة قالت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية، الدكتورة نجوى قبيلات إن الامتحان التشخيصي سيشمل الطلبة من الأول ابتدائي إلى الأول ثانوي لمادتي العربي والرياضيات .


 




 

 


 

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