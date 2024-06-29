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السبت، 29-06-2024 02:18 م

التربية توضح حول احد اسئلة امتحان الرياضيات اليوم

التربية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة أن السؤال الذي أثيرت حوله شكوك أنه من داخل الكتاب المقرر.

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واضاف في بيان وصل موقع الوكيل الاخباري أنه بخصوص امتحان الرياضيات للفرع العلمي / الورقة الأولى / الامتحان العام 2024، السؤال الثالث / الفرع (a) فإن فكرة السؤال محاكاة للأفكار الواردة في الصفحتين (68) و (69) من كتاب الطالب، وبالتحديد الأسئلة ذوات الأرقام (30) و (41) و (45) و (47).


وبين أن جميع المفاهيم الواردة في السؤال من ضمن المادة المقررة في الامتحان، وقد وردت هذه المفاهيم نصًا صريحًا في الأسئلة أعلاه وفق الكتاب المدرسي المعتمد.

 

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