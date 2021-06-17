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الخميس، 17-06-2021 06:18 م

التربية: توفير كافة مستلزمات الامتحان لطلبة التوجيهي

وزارة التربية والتعليم


 الوكيل الاخباري - أكد مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم علي حماد أنه لن يشرط على الطلبة المتقدمين لامتحان الثانوية العامة تلقي المطعوم.اضافة اعلان


وأضاف حماد في تصريحات صحفية أن الوزارة أنهت وبالتعاون مع وزارة الصحة البروتوكول الصحي الخاص بطلبة الثانوية العامة والذي يتضمن فحص حرارة لجميع الطلبة قبل دخولهم القاعات، للتأكد من سلامتهم، مبينا أنه سيتقدم للامتحان 207234 طالباً في 2161 قاعة موزعة على 883 مدرسة.

وأكد أن الوزارة قامت بتوفير كافة مستلزمات الامتحان، مشيرا إلى أن كل طالب يجب عليه أن يحضر هوية الأحوال المدنية.

 




 

 


 

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