التربية : قبول 801 طالبا وطالبة بمكرمة أبناء المعلمين - رابط

الوكيل الإخباري - قررت اللجنة العليا للبعثات في وزارة التربية والتعليم، الموافقة على شمول 801 طالبًا وطالبة بالمكرمة الملكية السامية لأبناء المعلمين الناجحين في الامتحان التكميلي 2020.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم برئاسة أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى القبيلات، وحضور أعضاء اللجنة .



وأوضحت الوزارة، خلال تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، أن الطلبة الذين شملهم القرار ، كانت معدلاتهم تساوي أو أعلى من الحدود الدنيا لمعدلات القبول في محافظاتهم " حسب الدورة الصيفية لعام 2020"، حيث كانت هذه المعدلات وفق الآتي :

محافظة إربد 88.9 ، محافظة الزرقاء 89.1، البلقاء 89، الطفيلة 85.3 ، العقبة 87.1، الكرك 86.1، المفرق 83.1، جرش 84.8، عجلون 83.5، عمان 90، مأدبا 84.3، معان 86.7 .



ودعت الوزارة الطلبة المقبولين لاستكمال متطلبات الإيفاد حسب الأصول في موعد ستعلن عنه الوزارة لاحقًا من خلال موقعها الإلكتروني www.moe.gov.jo .

ومن خلال منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .



