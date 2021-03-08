التربية لـ الوكيل : تعديلات هامة على الامتحانات خلال الفصل الحالي

الوكيل الإخباري – خاص -

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قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم عبد الغفور القرعان إن التربية ستعتمد الامتحان النصفي " الميد " بدلاً من الامتحان الأول والثاني والثالث للطلبة في الفصل الدراسي الحالي .وأوضح القرعان لـ " الوكيل الإخباري " أن الامتحان النصفي سيكون بتاريخ 7 نيسان أي بعد مضي شهرين من بدء الفصل الدراسي .وأشار إلى أن الامتحان النصفي سيكون من 25 علامة ، قائلاً سيجرى " إما كتابيًّا داخل المدرسة أو اختبارًا عن بُعد عبر المنصة ".وأضاف القرعان أنه سيتم إجراء امتحانات قصيرة وتقييمات من قبل المعلم للطلبة خلال الفصل الدراسي مع الامتحان النصفي لتكتمل علامة المبحث .وكانت الوزارة قد قررت تعليق عودة الدفعة الثالثة من طلبة المرحلة الأساسية من الصف الرابع الأساسي وحتى التاسع الأساسي إلى التعليم الوجاهي إلى إشعارٍ آخر والاستمرار في التعليم عن بُعد لهذه الصفوف بالإضافة للصفين العاشر الأساسي و الحادي عشر.