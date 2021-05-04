التربية لـ الوكيل : تلقي المطعوم للمعلمين بدون رسالة

الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية ، نجوى قبيلات، أنه سيتم تقييم حملة تطعيم المعلمين في العاصمة عمان ، مساء اليوم الثلاثاء.
وأوضحت قبيلات ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري"، أن وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، ووزارة التربية والتعليم ، ستبحث أهم الأمور بشأن حملة التطعيم التي أطلقتها وزارة التربية ، ليُصار على إثرها لاتخاذ آلية مناسبة لتطعيم المعلمين في كافة المحافظات .
"تم تجهيز مركزي تطعيم في كلّ مديرية من مديريات الوزارة في أنحاء المملكة (...) وفي حال كان عدد المقبلين على اللقاح من المعلمين كبيرا ، فسيتم التطعيم من خلال المديريات ، وعلى عكس ذلك ، فسيتم التطعيم من خلال مراكز الألوية ، والمحافظات ، وفق أعداد المسجلين على المنصة في كل محافظة" ، وفق قبيلات .
وأشارت ، إلى أنه على المعلم الراغب بتلقي اللقاح التسجيل من خلال المنصة ، لافتة أنه يمكنه الذهاب إلى مركز التطعيم الخاص دون انتظار رسالة بذلك ، منوهة أنه يتم استخدام كافة اللقاحات ، كونها فعالة وآمنة.
وكشفت قبيلات ، أن غاية التسجيل عبر المنصة تتمثّل لتوثيق أعداد المسجلين ، وتمكينهم من الحصول على شهادة تلقي اللقاح ، إضافة إلى حجز موعد لتلقي جرعة ثانية .
وتحدّثت عن آلية تطعيم المعلمين في كافة المحافظات ، حيث بينت قبيلات أنه سيتم الإعلان عنها ، بعد اجتماع اليوم ، مع وزارة الصحة وإدارة الأزمات.
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