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الثلاثاء، 04-05-2021 12:51 م

اجتماع اليوم لبحث آلية التطعيم في كافة المحافظات

التربية لـ الوكيل : تلقي المطعوم للمعلمين بدون رسالة

تلقي
توضيحية


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - أكدت الأمين العام لوزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية ، نجوى قبيلات، أنه سيتم تقييم حملة تطعيم  المعلمين في العاصمة عمان ، مساء اليوم الثلاثاء.

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وأوضحت قبيلات ، الثلاثاء ، لـ"الوكيل الإخباري"، أن وزارة الصحة والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ، ووزارة التربية والتعليم ، ستبحث أهم الأمور بشأن حملة التطعيم التي أطلقتها وزارة التربية ، ليُصار على إثرها لاتخاذ آلية مناسبة لتطعيم المعلمين في كافة المحافظات .

 

"تم تجهيز مركزي تطعيم في كلّ مديرية من مديريات الوزارة في أنحاء المملكة (...)  وفي حال كان عدد المقبلين على اللقاح من المعلمين كبيرا ، فسيتم التطعيم من خلال المديريات ، وعلى عكس ذلك ، فسيتم التطعيم من خلال مراكز الألوية ، والمحافظات ، وفق أعداد المسجلين على المنصة في كل محافظة" ، وفق قبيلات .

 

وأشارت ، إلى أنه على المعلم الراغب بتلقي اللقاح التسجيل من خلال المنصة ، لافتة أنه يمكنه الذهاب إلى مركز التطعيم الخاص دون انتظار رسالة بذلك ، منوهة أنه يتم استخدام كافة اللقاحات ، كونها فعالة وآمنة.

 

وكشفت قبيلات ، أن غاية التسجيل عبر المنصة تتمثّل لتوثيق أعداد المسجلين ، وتمكينهم من الحصول على شهادة تلقي اللقاح ، إضافة إلى حجز موعد لتلقي جرعة ثانية .

 

وتحدّثت عن آلية تطعيم المعلمين في كافة المحافظات ، حيث بينت قبيلات أنه سيتم الإعلان عنها ، بعد اجتماع اليوم ، مع وزارة الصحة وإدارة الأزمات.

 

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