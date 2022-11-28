التعليم العالي توضح شروط قبول الطلبة في الدراسات العليا

الوكيل الاخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي مهند الخطيب، إن قرار ايقاف قبول الماجستير في الجامعات الأردنية لمعدل "المقبول" وأن لا يقل معدل المتقدم عن تقدير جيد في البكالوريوس سيطبق اعتبارا من العام الدراسي 2023 / 2024.

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وقال الخطيب لـ "الوكيل الاخباري" إن القرار يشمل الجامعات الحكومية والخاصة في المملكة المعترف بها لدى وزارة التعليم العالي.



وحول طلبة برنامج الدكتوراه أوضح الخطيب أنه يشترط للقبول في البرنامج أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير من جامعة معترف بها.



وكان قد رصد "الوكيل الاخباري" استياء طلبة راغبين باستكمال الدراسات العليا في الجامعات الأردنية ولم يحصلو على تقدير جيد خلال مرحلة دراسة البكالوريوس.

يشار الى ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعلنت امس الأحد، عن الإطار العام لبرامج الدراسات العليا في الجامعات الأردنية للعام الجامعي 2023_ 2024، والصادر بموجب قرار مجلس التعليم العالي.



وقال الخطيب إن متطلبات الحصول على درجة الماجستير مسار الامتحان الشامل أن ينهي الطالب 33-36 ساعة معتمدة بنجاح واجتياز الامتحان الشامل، فيما ينهي الطالب بمسار الرسالة 24 - 27 ساعة معتمدة بنجاح وإعداد رسالة يخصص لها 9 ساعات معتمدة.



وحول برنامج الدكتوراه بين الخطيب، أن متطلبات الحصول على الدرجة، شملت إنهاء الطالب دراسة 54 ساعة معتمدة من مستوى الدكتوراه، وإعداد أطروحة يخصص لها 18 ساعة معتمدة، واجتياز امتحان الكفاءة المعرفية، ونشر أو قبول نشر بحث مستقل من الأطروحة في مجلة من المجلات المدرجة في قاعدة بيانات (scopus) أو ( isi) أو مجلة من المجلات الوطنية المدعومة من صندوق البحث العلمي والابتكار، على أن يقدم البحث باسم الطالب والمشرف والمشرف المشارك إن وجد.



ولفت الخطيب إلى أن قبول الطلبة في برامج الدراسات العليا، وفقا للإطار العام الجديد، يتطلب أن لا يقل معدل المتقدم لبرنامج الماجستير عن تقدير جيد في البكالوريوس، وأن يكون البكالوريوس من جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدراسة بانتظام، كما يشترط للقبول في برنامج الدكتوراه أن يكون المتقدم حاصلا على درجة الماجستير ومن جامعة معترف بها لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والدراسة بانتظام.



وإضافة الى ما سبق، أن يكون الطالب اجتاز امتحان قدرات وعلى النحو الآتي، امتحان التوفل ( IBT)، بعلامة لا تقل عن (90) لتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة ودكتور الصيدلة، والطب البيطري، والتمريض وعلوم التأهيل، والهندسة بفروعها كافة، واللغة الانجليزية، بجميع فروعها، وعلامة لا تقل عن (69) لباقي التخصصات العلمية وتخصصات الأعمال، وبعلامة لا تقل عن (59) للتخصصات الإنسانية، والاجتماعية، أو امتحان، (IELTS)، بعلامة لا تقل عن (5,6)، لتخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة والدكتور صيدلة، والطب البيطري، والتمريض وعلوم التأهيل، والهندسة، بجميع فروعها، واللغة الانجليزية، بفروعها كافة، وبعلامة لا تقل عن (5,5)، لباقي التخصصات العلمية وتخصصات الأعمال وبعلامة لا تقل عن (5) للتخصصات الإنسانية والاجتماعية، واجتياز امتحان تأهيلي بواقع (6) ساعات معتمدة بنجاح في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية قبل الالتحاق في برامج الدراسات العليا.



وبين الخطيب أن الجامعة تحدد آلية الإشراف والبحث والمناقشة، على أن ترسل الأطروحة مغلفة من أسماء المشرفين والطالب، بواسطة الجامعة لمقيم من خارج الجامعة برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من متخصصين في موضوع البحث لبيان مدى صلاحيتها للمناقشة بتقرير خطي، وفق نموذج تعتمده الجامعة وقد يكون المقيم عضوا في لجنة المناقشة.