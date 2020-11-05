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الخميس، 05-11-2020 10:16 م

التنمية: إدخال مسن وسط البلد في إحدى دور الإيواء

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الوكيل الاخباري - حولت فرق وزارة التنمية الإجتماعية أحد المسنين في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، الى احدى دور الإيواء، بحسب الناطق الإعلامي في الوزارة أشرف خريس.
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وقال خريس، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، أن وزير التنمية الإجتماعية أيمن المفلح، أوعز لفرق الوزارة بالتعامل مع المسن المتخلى عنه من قبل ذويه، حيث تم إدخاله في إحدى دور الإيواء، لإجراء الدراسة الإجتماعية له.

وأشار إلى أن مساعد الأمين العام والمستشار القانوني في الوزارة عايش العواملة، نسق مع المدعي العام الشرعي المكلف بقضايا وزارة التنمية الإجتماعية للاطلاع والإشتراك مع فريق الوزارة بالدراسة الإجتماعية التي ستجرى للمسن.

وبين، أن الدراسة الإجتماعية ستبين للمدعي العام الشرعي أوجه التقصير وأسباب تخلي ذوي المسن عنه.

 




 

 


 

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