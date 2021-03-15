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الإثنين، 15-03-2021 11:25 ص

التنمية الاجتماعية تعلّق الدوام واستقبال المراجعين الإثنين

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - قررت وزارة التنمية الاجتماعية، تعليق الدوام في مقر الوزارة وعدم استقبال المراجعين، الإثنين ، بعد تسجيل إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا.
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وقال الناطق الإعلامي باسم الوزارة أشرف خريس، في بيان وصل " الوكيل الإخباري " إن استقبال المراجعين سيعود صباح غد الثلاثاء بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، من فحص الموظفين وتعقيم المبنى، تطبيقًا للبروتوكول الصحي المعتمد، ولمنع انتقال العدوى بين الموظفين والمراجعين.

وأوضح خريس، أن مديريات الوزارة في الميدان والمنتشرة في جميع محافظات المملكة مستمرة في تقديم الخدمات للمراجعين كالمعتاد.

 




 

 


 

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