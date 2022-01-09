التنمية تعمم على الجمعيات الخيرية حول جمع التبرعات

الوكيل الإخباري - عممت وزارة التنمية الاجتماعية على كافة الجمعيات الخيرية في المملكة الالتزام بنظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية رقم 1 لعام 1957 وتضمين الحملات الموافق عليها بكافة تفاصيل الموافقة بما فيها (رقمها وتاريخها ومدتها ونطاق الحملة ووسيلة الجمع وأن يكون سند القبض ممهور بختم وتوقيع مديرية التنمية الاجتماعية المختصة) ويشمل ذلك الحملات الاعلانية بأي وسيلة نشر كانت.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأحد ان التعميم جاء نظرا لورود بعض الشكاوى حول القيام بحملات جمع تبرعات بالاستناد الى ادعاء كاذب وبموجب سندات قبض غير أصولية ومزورة.



وأضافت أن التعميم جاء في سياق تنظيمي وذلك لغايات تنظيم هذه الحملات وتحقيق الغاية المرجوة منها وزيادة مصداقيتها لدى المجتمع المحلي.