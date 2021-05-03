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الإثنين، 03-05-2021 10:21 ص

التنمية : مساعدات نقدية لـ 41600 أسرة خلال الشهر الماضي

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر المستفيدة من المساعدات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، 57828 أسرة، بحسب التقرير الشهري الصادر عن الوزارة.

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ووفقا للتقرير فقد قدمت مديريات الوزارة المساعدات النقدية لنحو 41600 أسرة، فيما استفادت 16228 أسرة من المساعدات العينية.


وأجرت مديرية مكافحة التسول 398 حملة، ضبط خلالها 1232 متسولا، فيما تم إجراء 18 دراسة إلحاق للأشخاص ذوي الإعاقة في مراكز الرعاية، و1288 دراسة طلب الحصول على إعفاء من رسوم تصريح العمل، وبلغ عدد طلبات شراء مساكن أسر عفيفة 77 طلبًا، وتم إجراء صيانة لـ 5 مساكن لأسر عفيفة .

 




 

 


 

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