الجامعة الأردنية تطلق مبادرة يلا نتفلسف

الوكيل الاخباري - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات مبادرة "يلا نتفلسف" التي ينظمها قسم الفلسفة بالجامعة الأردنية لثلاثة أيام.



وتهدف المبادرة التي رعى حفل إطلاقها رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات، إلى نشر أهمية وضرورة التفكير الفلسفي، في الحياة لا سيما الطالب الجامعي، إضافة إلى التوعية المعرفية حول علاقة الفلسفة بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية.



وثمن الدكتور عبيدات في كلمة القاها بالحفل جهود القائمين على المبادرة التي ترسيخ فكرة أن تكون الفلسفة جزءا من حياتنا، لأن الإنسان تميز عن غيره من المخلوقات بالتفكير والإبداع والابتكار، وبالقدرة على أن يستفيد من شرارة تولد الفكرة ثم ينشأ الإبداع.

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