الجامعة الهاشمية تدعو الطلبة المستجدين إلى متابعة منصاتها

الوكيل الإخباري- تدعو الجامعة الهاشمية الطلبة الذين أعلنت أسماؤهم وحدة تنسيق القبول الموحد والمتقدمين بطلبات الانتقال من تخصص إلى آخر أو من جامعة إلى أخرى، والطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة وإساءة الاختيار

اضافة اعلان



- إلى عدم مراجعة الجامعة.



- سيتم نشر إعلان يشمل كافة التفاصيل وتفعيل الأرقام الجامعية خلال الفترة القادمة.



- سيتم تحديد موعد دفع الرسوم خلال الإعلان.



- ويرجى مراجعة المنصات التالية:



- متابعة موقع الجامعة الإلكتروني/وحدة القبول والتسجيل.



https://hu.edu.jo/unitCenter/?unitid=40000000



- صفحة الجامعة الرسمية في الفيسبوك.



https://www.facebook.com/TheHashemiteUniversity



- مجموعة القبول والتسجيل في الفيسبوك.



https://www.facebook.com/groups/1740720552742505