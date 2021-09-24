الجمعة 24-09-2021
الوكيل الاخباري

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الجمعة، 24-09-2021 12:53 ص

الجامعة الهاشمية تنظم ورش إبداعية في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمسرح

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الوكيل الاخباري - نظمت عمادة شؤون الطلبة في الجامعة الهاشمية الخميس ورش إبداعية في الشعر والقصة القصيرة والخاطرة والمسرح بهدف تنمية المواهب الثقافية والإبداعية لدى الطلبة.

وأكد نائب رئيس الجامعة للشؤون الطلابية والتواصل الخارجي الدكتور سلطان المعاني، ان تنظيم الورش جاء بهدف فتح الآفاق نحو المستقبل وبما يعزز من نضج الشخصية ويصقلها وينمي المواهب الكامنة لدى الطلبة، لافتا الى لدى الطلبة طاقات إبداعية تحتاج إلى الدعم والرعاية والتحفيز.

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