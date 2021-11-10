الجبور يبحث سبل تعزيز التعاون مع غرفة تجارة الزرقاء

الوكيل الاخباري- بحث رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، مع نائب محافظ الزرقاء، ورئيس لجنة بلدية الزرقاء، حسن الجبور، في مبنى الغرفة، اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

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وجرى خلال اللقاء، الذي حضره أعضاء مجلس الإدارة عماد أبوالبندورة، والمهندس باسم الكيلاني وخالد عبدالباري وفايز اسكاكا، مناقشة إمكانية تعزيز التعاون بين البلدية وغرفة التجارة لخدمة الزرقاء، من خلال تفعيل مجلس الشراكة بينهما.



كما جرت مناقشة بعض القضايا التي يشتكي منها أصحاب المحال التجارية، كرسوم النفايات الزائدة ومشكلة انتشار البسطات في الوسط التجاري، إضافة إلى بحث إمكانية قيام البلدية بتقسيط رسوم التراخيص للمحلات التجارية، للعمل على دعم القطاع التجاري وتحفيزه للنهوض، سيما بعد تردي الأحوال التي تزامنت مع إجراءات مواجهة جائحة كورونا.