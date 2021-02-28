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الأحد، 28-02-2021 02:15 م

الجمارك تحبط تهريب ألبسة وأحذية

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الوكيل الاخباري - أحبطت كوادر في مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك كمية كبيرة من الألبسة والأحذية المهربة.

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وقال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك عماد نصير في بيان اليوم الاحد، انه تم الاشتباه بإحدى مركبات الشحن (قلاب) متجهة الى العاصمة عمان، وبتفتيشه عثر بداخله على المهربات.


واضاف انه تم احباط تهريب حاوية سعة 20 قدما تحتوي على ملابس مهربة على الطريق الصحراوي، قادمة باتجاه عمان، مبينا انه تم التحفظ على المركبات والمضبوطات وحجزها لدى ساحات ومستودعات الحجز والسير بالإجراءات القانونية.


ودعت الجمارك المواطنين للابلاغ عن أية عمليات تهريب عبر هواتف غرفة عمليات مكافحة التهريب.


--(بترا)

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