الجمارك تحبط تهريب البسة واحذية

الوكيل الإخباري-

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قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان مرتبات مديرية مكافحة التهريب تمكنت من احباط تهريب البسة مختلفة بعدد(٨١٠٠٠) و أحذية بعدد (٢٧٠٠٠) زوج و (٧٠) جهاز خلوي تم ضبطها داخل ٤ مركبات شحن كانت متجهة للعاصمة عمان.واضاف الناطق الاعلامي انه تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات و التحفظ على وسائط النقل والمضبوطات لدى ساحات الحجز في مديرية مكافحة التهريب والسير بالإجراءات القانونية.وتهيب دائرة الجمارك بالأخوة المواطنين الابلاغ عن اي عمليات تهريب عبر هواتف غرفة العمليات لمكافحة التهريب على الارقام التالية ٠٧٨٠٣٢٣٣٢٩٧ او ٠٧٨٠٣٢٣٢٩٨