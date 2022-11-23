الجمارك تحبط تهريب نكهات وسجائر إلكترونية

الوكيل الإخباري - صرح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك الأردنية بأن الكوادر العاملة في مركز جمرك حدود المدورة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ضبطت ٧٢٣ سيجارة إلكترونية وأربعة جالونات نكهات (جوس) بسعة ٢٥ كيلو لكل جالون كانت مخفية بين أمتعة المعتمرين بقصد التهريب.

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وأوضح الناطق الإعلامي أنه وأثناء قدوم حافلة تقل عدداً من المعتمرين في مركز جمرك المدورة وبعد التفتيش الدقيق الذي خضعت له الحافلة تم ضبط هذه الكميات من السجائر والنكهات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية المتبعة بشأنها.



من جهته أشاد مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بحرفية ومهنية كوادر الجمارك العاملين في الميدان وضبطهم لمثل هذه البضائع المهربة وبدورهم في بسط العدالة في الأسواق و حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطنين أيضا من البضائع المقلدة والمغشوشة أو تلك البضائع التي لم تخضع لعمليات الفحص للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية الأردنية.