الجيش: المستشفى الميداني مخصص لإصابات كورونا

الوكيل الإخباري - قال مدير التوجيه المعنوي العميد طلال الغبين الأربعاء، إن المستشفى الميداني في الزرقاء هو الأول في حرم مستشفى الأمير هاشم بن الحسين في محافظة الزرقاء ومخصص لاستقبال الحالات المثبت إصابتها بالفيروس ويأتي لتعزيز القدرات الطبية للدولة.

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وأضاف الغبين خلال مؤتمر صحفي أن المستشفى لتعزيز جهود القوات المسلحة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد، حيث يتسع المستشفى لـ 300 سرير، منها 48 سريراً للعناية الحثيثة، و12 سريراً للعناية المتوسطة جاهزة للتحويل إلى أسرّة عناية حثيثة.



وافتتح جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الثلاثاء، المستشفى الميداني الأول في حرم مستشفى الأمير هاشم بن الحسين في محافظة الزرقاء، التابع للخدمات الطبية الملكية.



وأضاف الغبين أن افتتاح المستشفى يأتي تلبية لنداء الوطن بظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.



ونُفذ المستشفى الميداني، المقام على مساحة تبلغ 5200 متر مربع، خلال 14 يوماً، بإشراف مباشر من مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، وجهز بجميع الأنظمة الكهربائية والميكانيكية اللازمة.



