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السبت، 11-06-2022 02:49 م

الجيش يشيع جثمان الشهيد الرقيب/1 جميل السيايدة - صور

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الوكيل الإخباري - شيعت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، اليوم السبت، جثمان شهيد الواجب الرقيب/1 جميل محمود متروك السيايدة إلى مثواه الأخير، بعد الصلاة عليه في مسجد عثمان بن عفان، في منطقة الجدعا بمحافظة الكرك والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه ضمن قوة الانتشار السريع الأردنية مالي/2.

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وجرت للشهيد مراسم عسكرية نُقل خلالها إلى مثواه الأخير محمولاً على أكتاف رفاق السلاح ومكللاً بالعلم الأردني، بحضور مندوب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبد الله شديفات، حيث قام بوضع إكليلٍ من الزهور على ضريح الشهيد.


وشارك في تشييع جثمان الشهيد عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وعدد من المتقاعدين والمسؤولين المدنيين والمواطنين في محافظة الكرك.


وكان جثمان الشهيد الرقيب/1 السيايدة، قد وصل الى أرض الوطن الساعة الواحدة صباح اليوم السبت، وجرى خلال وصوله مراسم استقبال عسكرية، حيث حُمل مكللاً بالعلم الأردني على أكتاف مجموعة من رفاق السلاح، واصطفت مجموعة من حرس الشرف لتحية الشهيد فيما عزفت موسيقات القوات المسلحة "لحن الرجوع الأخير".






 




 

 


 

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