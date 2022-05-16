الجيش يعلن فتح باب التجنيد اعتباراً من اليوم - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي / مديرية شؤون الأفراد عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور و الإناث بالصبغة العسكرية من حملة شهادة البكالوريوس والدبلوم (شامل ناجح) للتخصصات الطبية المذكورة أدناه ولحساب مديرية الخدمات الطبية الملكية برتبة رقيب لحملة شهادة البكالوريوس و برتبة عريف لحملة شهادة الدبلوم (شامل ناجح) .

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وأضافت "على الراغبين و الراغبات بالتسجيل التقديم إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي الخاص بمديرية شؤون الأفراد /المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo) والذي سيتم تفعيله مجاناً أعتباراً من الساعة (12:00) من مساء يوم الاثنين الموافق 16/5/2022 ولغاية الساعة (15:00) من مساء يوم الخميس الموافق 19/5/2022 وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة (PDF) وعلى ملف واحد".



الشروط:

أ. أن يكون المتقدم/المتقدمة أردني الجنسية .

ب. أن يكون المتقدم والمتقدمة من (مواليد 1/1/1994) فأعلى .

جـ. ان تكون المتقدمة من الإناث غير متزوجة (عزباء / مطلقة / أرملة ).

د. أن يكون المتقدم لائقاً من الناحية الصحية.

هـ. أن لا يقل طول المتقدم من الذكور عن (160) سم والمتقدمات من الإناث عن (150) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن .

و. أن يجتاز المتقدم/المتقدمة المقابلة الشخصية والفحص الفني من قبل اللجنة الفنية المختصة .

ز. أن يكون المتقدم/المتقدمة حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

حـ. التقيد بشروط السلامة العامة (كمامة , قفازات) أثناء المقابلة والمراجعات.

يكون تقديم الطلبات عن طريق الموقع الرسمي لمديرية شؤون الأفراد/ المركز العسكري للتجنيد (dpatajneed.jaf.mil.jo ) كما يلي:

أ. يقوم الراغب / الراغبة بالتجنيد بالدخول إلى الموقع الإلكتروني .

ب. تعبئة جميع المعلومات الواردة بالطلب من قبل صاحب/صاحبة العلاقة بحيث يتحمل/تتحمل المسؤولية عن صحة المعلومات وسيتم تدقيق المعلومات لاحقاً من قبل

المركز العسكري للتجنيد .

جـ. يتم تعبئة الطلب مرة واحدة وفي حال تكرار الطلب أكثر من مرة سيتم إلغاء الطلب.

د. سيتم إبلاغ صاحب / صاحبة الطلب بموعد ومكان المقابلة عن طريق رسالة نصية (SMS) على هاتف مقدم / مقدمة الطلب والذي تم إدخاله من قبل المتقدم/المتقدمة .

هـ.. يكون موعد تقديم الطلبات من الساعة (1200) من مساء يوم الاثنين الموافق 16/5/2022 ولغاية الساعة (1500) من مساء يوم الخميس الموافق 19/5/2022 وسيتم إيقاف تقديم الطلبات بعد هذا التاريخ ولن يُنظر بأي طلب لا يتم تقديمه إلكترونياً.

الوثائق المطلوبة عند المراجعة:

أ. نموذج التفصيلات الشخصية معبأ حسب الأصول والذي يمكن الحصول عليه من كافة مكاتب التعبئة والجيش الشعبي ومدارس الثقافة العسكرية في المحافظات مجاناً .

ب. هوية شخصية ممغنطة وغير منتهية مثبت عليها الرقم الوطني + صورة مصدقة عنها.

جـ. الشهادة الجامعية المصدقة الأصلية أو صورة مصدقة عنها .

د. شهادة مزاولة مهنة من وزارة الصحة الأردنية الأصلية أو صورة مصدقة عنها.

هـ. صورة شخصية حديثة عدد (4) قياس 4×6 خلفية بيضاء.

و. شهادة ولادة أصلية عدد (2) أو صوره مصدقه عنها.

ز. صورة مصدقة عن دفتر العائلة (صفحة الأب) أو صورة مصدقة عن شهادة الوفاة إذا كان الوالد متوفيا مثبت عليها مكان ولادة الأب .

ح. إحضار قرار التقاعد أو شهادة خطية تثبت بأن أحد الوالدين على رأس عملهم في القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية أو إحضار كتاب يثبت بأن أحد الوالدين (مصاب عسكري / شهيد).

ط. قيد فردي حديث.

ي. دينارين رسوم تقديم الطلب.

ك. قلم حبر جاف أزرق.



