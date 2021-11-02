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الثلاثاء، 02-11-2021 12:15 م

الحباشنة يتفقد حركة النقل والمسافرين في معبر الشيخ حسين

معبر


الوكيل الإخباري - تفقد مدير عام هيئة تنظيم النقل البري طارق الحباشنة، حركة النقل والمسافرين في معبر الشيخ حسين بلواء الأغوار الشمالية، واطلع على انسيابية تدفق الشاحنات والبضائع من وإلى المعبر.

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وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أن الحباشنة قال خلال جولة له في المعبر، إن الهيئة تقدم كل ما تستطيع ضمن إمكانياتها لخدمة المصلحة العامة سواء كان نقل ركاب أو حركة شحن، مؤكدا استعداد الهيئة لتقديم كل التعاون وبشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة.


وحضر الجولة النائب علي الغزاوي، ومدير معبر وادي الاردن العقيد أحمد الريموني ومدير جمرك المعبر العميد مؤنس خليفات وعدد من العاملين في المعبر. من جانبه،و أوضح العقيد الريموني، أن نهج مديرية الأمن العام هو التواصل والتنسيق المستمر مع جميع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة بعمل مديرية الامن العام- ادارة الاقامة والحدود، مشيرا إلى أن العمل مع هذه المؤسسات هو عمل تكاملي بهدف تقديم الخدمة بأعلى مستوياتها.


وأكد أن إدارة الإقامة والحدود تقدم جميع التسهيلات لنقل الركاب وضمان انسيابية حركة الشاحنات لنقل البضائع.


وعن حركة انسياب الشاحنات ونقل البضائع، بين العميد خليفات، أنها تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال هذه الفترة، وان معدل عدد الشاحنات خلال الفترة الماضية بلغ 170 شاحنة.


والتقى الحباشنة خلال الزيارة عدداً من سائقي الشاحنات واستمع إلى مجموعة من الملاحظات عن حركة نقل البضائع والمشاكل التي يعانون منها ووعد بتقديم الحلول المناسبة وبما يخدم جميع الأطراف.


واطلع على حركة الركاب المسافرين والقادمين عبر تكسي معبر وادي الاردن واستمع الى عدد من الملاحظات من مشغلي المكتب وعن كيفية تقديم الخدمة.


 




 

 


 

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