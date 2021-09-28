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الثلاثاء، 28-09-2021 10:42 ص

الحبس سنتين لعشريني قتل جده بالخطأ

مسدس


الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما يقضي بوضع طالب "ماجستير" بالحبس سنتين لتسببه بوفاة جده بالخطأ عندما انطلقت رصاصة من مسدس كان يهدد به بإطلاق النار على نفسه.

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اعلن القرار خلال جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي عماد الخطايبة وعضوية القاضي الدكتور طارق الشقيرات والقاضي طارق الرشيد وبحضور مدعي عام الجنايات الكبرى، والذي جرمت المحكمة المتهم بجنحة التسبب بالوفاة بعد تعديلها من القتل على أحد الأصول خلافا للمادة 328 عقوبات إلى جرم التسبب بالوفاة كون خروج العيار الناري كان نتيجة خطأ لقلة الاحتراز من قبل المتهم مما أدى الى إصابة جده ووفاته.


ووفق قرار المحكمة فإن المتهم الذي يقيم مع والده في منزل جده كون والده منفصل عن والدته، وكان المغدور يتدخل في حياة حفيده (العشريني) المتهم ويطلب منه الدراسة بشكل مستمر علما بأن المتهم من الطلبة المتفوقين وهو طالب ماجستير بالجامعة.


وتابع القرار يوم الحادث وقعت مشادة كلامية بين المتهم وجده المغدور، قام على إثرها المتهم بالدخول إلى غرفة جدة وأخذ منها مسدس قديم يعود لجده، وكان يهدد بأنه سوف يطلق النار على نفسه للتخلص من الحياة، عندها قامت جدته بالإمساك به، والتوسل إليه من أجل ترك المسدس حينها انطلقت رصاصة عن طريق الخطأ أصابت المغدور الذي كان قد حضر إلى الغرفة الموجود بها المتهم من أجل ثنيه عن إطلاق النار على نفسه.


 




 

 


 

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