الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفل أمير

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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أكد مصدر في مستشفى الأميرة رحمة في إربد وفاة الطفل أمير (12 عاما) اثر اصابته بمرض التليف الكيسي المزمن.

وقال المصدر لـ "الوكيل الإخباري" إن الطفل توفي اثر اصابته بمرض التليف الكيسي المزمن وهو مرض وراثي يصيب الجهاز التنفسي والهضمي والغدد العرقة .

وأضاف أن المرض يسبب التهابات متكررة وفشل رئوي وهو سبب وفاة مصابيه.

وخيم الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة الطفل أمير صاحب مقولة "أنا عند الله رح احكي كل أشي".

وسيشيع جثمان الطفل أمير الثرى اليوم الأربعاء في بلدة الاشرفية بلواء الكورة بإربد.

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