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الحظر الجزئي الليلي ما زال يسيطر على مواقع التواصل

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الإثنين، 03-05-2021 08:29 ص

رسالة إلى الحكومة

الحظر الجزئي الليلي ما زال يسيطر على مواقع التواصل

حظر
أحد شوارع العاصمة عمان


الوكيل الإخباري - تجدّدت المطالب الشعبية ، بشأن إعادة النظر بالحظر الجزئي الليلي ، نتيجة لضيق وقت الأردنيين ، حيث عدم تمكّنهم من قضاء حوائجهم ، خاصة فيما يتعلّق بالشراء، وتضرّر قطاعات مختلفة ، نتيجة للإغلاقات التي حددتها الحكومة .

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ولم يتوقف الحال ، عند المواطنين ، بل امتدت المطالب لتطال القطاعات والمنشآت الاقتصادية التي رأت أن هذا القرار "مجحف بحقها" ، خاصة في شهر رمضان المبارك. 

 

الاستياء الأردني العام سيد الموقف حاليا ، نتجية للقرار الحكومي ، حول الحظر الجزئي ، أمام إصرار الحكومة على العمل به ، بحسب الوضع الوبائي الراهن ، إثر جائحة كورونا ،منعا من التجمعات التي تتزامن والشهر الفضيل.

 

الحظر الجزئي الليلي ، بات محور الاهتمام الأردني ، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ، بمنشورات شأنها إيصال رسالة للحكومة ، بأن الحظر الجزئي " غير مرحب به" ، ومن الأجدر العدول عنه.

 

 

 

 




 

 


 

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