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الحكومة : الأردن لا يتجه نحو الإغلاق

الثلاثاء، 16-11-2021 09:36 م

الحكومة : الأردن لا يتجه نحو الإغلاق

حظر


الوكيل الاخباري - استبعد أمين عام وزارة الصحة عادل البلبيسي، الثلاثاء، الاتجاه نحو الإغلاق، ورفض وصف الوضع الوبائي بأنه "صعب" في ظل ارتفاع المؤشرات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا في الأردن.

وقال البلبيسي عبر برنامج "صوت المملكة"، "لا نسير في طريق الإغلاق، ونحن لسنا في وضع صعب بالرغم من الزيادة في عدد الحالات، فزيادة عدد الحالات موجودة في جميع دول العالم".

واستشهد البلبيسي بتقارير لمنظمة الصحة العالمية، وقال إنها أشارت إلى ارتفاع عدد الحالات بنسبة 10%، وارتفاع بعدد الوفيات بحوالي 5%.

وأكد وجود ارتفاع في عدد الحالات منذ 5 أسابيع، مضيفا "وصلنا في الأسبوع الماضي إلى 15 ألف حالة والاسبوع الحالي نتوقع أن يكون عدد الاصابات أكثر من ذلك".

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