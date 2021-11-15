الحكومة : التعديلات الدستورية لها أولوية

الوكيل الاخباري - أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، الاثنين، إن التعديلات الدستورية لها أولوية لأن هناك الكثير من القضايا في قانوني الأحزاب أو الانتخاب تعتمد على تعديل بعض القضايا في التعديلات الدستورية بحيث يسمح لهذه المواد بأن تصبح دستورية، لهذا الأساس المظلة الكبيرة هي دائما الدستور فمهم جدا أن نبدأ بالدستور والتعديلات التي جاءت للدستور.



وتابع في حديثه لبرنامج "صوت المملكة" أن الحكومة أرسلت القوانين ومشروع التعديلات الدستورية واُعطيت صفة الاستعجال، والدستور أعطي صفة الاستعجال من أجل أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة المواد المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب.



وأعلنت الحكومة الأحد 14 تشرين الثاني 2021 عن أحالتها مشروع تعديل الدَّستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النوَّاب لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السِّياسيَّة لسنة 2021 إلى مجلس النُّواب للسير بالإجراءات الدستوريَّة لإقرارها.



وقالت، إنّ التَّشريعات التي أُحيلت هي نتاج عمل اللَّجنة الملكيّة لتحديث المنظومة السِّياسيَّة، إضافة إلى التَّعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدّستور.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة