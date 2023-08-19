الحكومة تحذر أصحاب العمل : هذه المخالفة قيمتها ٨٠٠ دينار !



الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي في وزارة العمل محمد الزيود ان اي عامل لا يحمل الرقم الوطني يعتبر عمالة وافدة، ولا يجوز ان يعمل في المهن المغلقة .



واضاف الزيود في تصريحات صحفية ان الوزارة تقوم برقابة على العمالة غير الاردنية ، وفي حال ضبط عامل وافد في المهن المغلقة يتم مخالفة صاحب العمل وتسفير العامل الوافد باستثناء العمالة السورية ، حيث لا يتم تسفيرهم نظرا لارتباط الاردن بمعاهدات دولية حول اللاجئيين .



واشار الزيود الى ان مخالفات الوزارة تكون لصاحب العمل والى الكفيل الاول في حال كان يعمل بمهنة غير مصرح له بها ، لافتا الى ان مخالفة صاحب العمل تصل ل 800 دينار .

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