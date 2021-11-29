الحكومة تخصص 3.4 مليون لإعادة تأهيل مطار ماركا

الوكيل الاخباري - كشف مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، عن تقدير الحكومة بارتفاع إيراداتها من مطار الملكة علياء الدولي خلال العام المقبل.

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ووفق بيانات وزارة المالية، فقد قدرت الحكومة ارتفاع إيراداتها من المطار إلى 100 مليون دينار خلال العام المقبل.



ويشير إعادة التقدير للعام الحالي 2021، إلى أن الحكومة تجني إيرادات مطار الملكة علياء الدولي 60 مليون دينار.



وتقدر قيمة فروقات الارتفاع في إيرادات الحكومة من المطار، بنحو 40 مليون دينار.

وخصصت الحكومة 3,4 ملايين دينار لإعادة تأهيل مطار عمّان المدني خلال 3 سنوات (2020- 2022)؛ وذلك وفق مشروع قانون موازنة شركة المطارات الأردنية لعام 2022.



وبحسب المشروع، فإن الحكومة قدرت المبالغ المالية التي صرفتها على المطار خلال العام الجاري بـ1,5 مليون دينار، فيما قدرت قيمة المبالغ المخصصة خلال العام المقبل 1,3 مليون دينار.



