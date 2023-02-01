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الأربعاء، 01-02-2023 07:42 م

الحكومة تدعو إلى متابعة القاطنين قرب الأودية لترحيلهم

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الوكيل الاخباري - دعا نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية، توفيق كريشان، الأربعاء، الحكام الإداريين وغرف العمليات لمتابعة القاطنين قرب الأودية ليتم ترحيلهم تزامنا مع الحالة الجوية السائدة .

وأكد كريشان أن جميع البلديات مستعدة للمنخفض الجوي بالتعاون مع وزارة الأشغال وأمانة عمّان والدفاع المدني والقوات المسلحة.

ولفت كريشان ان البؤر الساخنة التي كانت موجودة في مناطق وبلديات المملكة تم معالجتها سابقا بتنظيف العبارات والعبارات الصندوقية، والعمل بالنسبة للأودية.

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