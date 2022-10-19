الحكومة ترفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات في الصحف اليومية

الوكيل الاخباري - قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة رفع قيمة سعر الإعلان الحكومي وإعلانات العطاءات الحكوميَّة في الصُّحف اليوميَّة الورقيَّة، لتصبح ديناراً واحداً عن كلِّ كلمة بدلاً من (55) قرشاً.



ويأتي القرار بهدف زيادة الدَّعم الحكومي للصُّحف اليوميَّة، وتمكينها من إيجاد حلول وإيرادات مستدامة في ظلِّ التَّحدِّيات التي تعانيها، والحفاظ على حقوق العاملين فيها، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع بقيَّة وسائل الإعلام.



وخلال الجلسة، قدَّم وزير الدَّولة لشؤون الإعلام النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول إيجازاً حول الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الإعلام، وتذليل التحدِّيات التي يواجهها، بما في ذلك الصُّحف اليوميَّة الورقيَّة التي تعمل بموازاة ذلك على تنفيذ خطط للتحوُّل الرَّقمي إلى جانب إصداراتها الورقيَّة؛ بهدف مواكبة المستجدَّات والتطوُّرات التِّقنيَّة.



كما تناول الشّبول جهود الحكومة في مجال تمكين النَّاطقين الإعلاميين وتعزيز دورهم في التَّعامل مع وسائل الإعلام وتزويد الإعلاميين بالمعلومات، لافتاً في هذا الصَّدد إلى التَّدريب النَّوعي والمكثَّف الذي أنجزته الحكومة خلال الشُّهور الماضية؛ لتمكين النَّاطقين الإعلاميين في الوزارات، والذي سيتمُّ تطبيقه خلال العام المقبل على النَّاطقين الإعلاميين في بقيَّة المؤسَّسات الحكوميَّة والرسميَّة.

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