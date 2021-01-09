السبت 09-01-2021
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الحكومة تضع اللمسات الأخيرة بشأن الحظر الشامل

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السبت، 09-01-2021 12:15 م

بحسب الوضع الوبائي الراهن

الحكومة تضع اللمسات الأخيرة بشأن الحظر الشامل

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الوكيل الإخباري - تبحث اللجنـة الوطنية لمكافحة الأوبئة مع الجهات المعنية ، قرار الحظر الشامل الجمعة ، والحظر الجزئي الليلي ، لاتخاذ المناسب ، على ضوء انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة خلال الفترة القليلة الماضية .

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وسيتضح معالم ذلك في غضون الأيام القادمة ، بعد التشاور في هذا الشأن ، عدا عن بحث إعادة فتح قطاعات اقتصادية تم إغلاقها بعد إعلان الحكومة لانتشار الفيروس "مجتمعيا".

 

الحكومة ، من خلال أذرعها المختلفة ، تجعل من أولوياتها صحة المواطن ، والحد من انتشار الفيروس ، عدا عن دراسة التبعات الاقتصادية التي خلّفها الوباء.

 

 ومن الجدير ذكره ، أنه يتم الآن وضع ملامح القرارات الرسمية التي سيتم الإعلان عنها قريبا، على وقع ترجيحات بأن يتم إلغاء الحظر الشامل .

 

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