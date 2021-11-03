الحكومة تطلق الحملة الوطنية التوعوية المائية لطلبة المدارس

الوكيل الاخباري- ضمن جهود وزارة المياه والري/سلطة المياه في نشر التوعية المائية لكافة شرائح المجتمع وبالذات طلبة المدارس وبث روح الانتماء والانضباط في الحفاظ على قطرة المياه الثمينة من خلال تحفيزهم على اتباع اساليب ترشيد الاستهلاك المائي، فقد اطلقت وزارة المياه والري/ سلطة المياه - ادارة شؤون الإعلام والإتصال بالتعاون مع المعهد الفيدرالي لعلوم الارض والمصادر الطبيعية الالماني ال BGR وشركة مجموعة منير سختيان التجارية وشركة "هاي جين " الحملة الوطنية التوعوية المائية لطلبة المدارس للعام 2021-2022.

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وقال المساعد لشؤون الإعلام والإتصال عمر سلامه ان وزارة المياه والري ماضية في جهودها لخدمة المجتمع المحلي بالتعاون مع الشركاء و القطاعين الحكومي والخاص حيث ما زالت متواصلة بتنفيذ الحملات التوعوية المكثفة التي تقوم بإطلاقها دوريا ومنها الحملة التوعوية لطلبة المدارس والتي استهدفت معظم المدارس في مختلف المحافظات والالوية ، مؤكدا أن الأردن يعد من الدول الرائدة في مجال التوعية المائية بالرغم من التحديات التي يواجهها من تراجع كميات المياه المتاحة، وارتفاع الطلب لمختلف الاستخدامات، خاصة في ظل التغيرات المناخية وجائحة كورونا.



واضاف ان تنظيم هذه الحملة السنوية تأتي حرصا من الوزارة/سلطة المياه على تعميم التوعية بمشكلة شح المياه وضرورة الترشيد في استهلاكها،ولما للمؤسسة التعليمية من أهمية كبيرة وانتشار واسع تسعى الوزارة لتعزيز التوعية المائية بشكل اكبر و مكثف .