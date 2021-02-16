الحكومة تعلن عن 18 فرصة عمل في الكرك

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة العمل عن توفر 18 فرصة عمل في محافظة الكرك في شركة "برومين الأردن" ضمن مواصلة التشبيك بين الباحثين عن العمل وشركات القطاع الخاص.

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واوضحت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء، أن فرص العمل المتاحة في الشركة وعددها 8 فرص عمل للعمل بمهنة "مشرف وردية"، شريطة أن يكون المتقدم لها حاصلاً على درجة البكالوريوس بالهندسة الكيماوية، بالإضافة إلى توفر 10 فرص عمل للعمل بمهنة "مشغل آلات" شريطة أن يكون المتقدم لها حاصلاً على درجة الدبلوم في الصناعات الكيماوية وأن يكون مجتازاً لامتحان الشامل.



وأشارت الوزارة إلى أن الشركة تشترط أن يكون المتقدم لفرص العمل لديه خبرة عملية في المصانع الكيماوية من سنة إلى 3 سنوات وأن يكون لديه المهارات اللازمة لإستخدام الحاسوب ومهارات التواصل والمتابعة، بالإضافة إلى اشتراطها اجادة المتقدم للغة الانجليزية.



ودعت الوزارة الراغبين بالعمل في هذه الفرص ممن تتوفر لديهم الشروط المذكورة التسجيل على المنصة الوطنية للتشغيل "سجل"، بالإضافة إلى التقديم على موقع الشركة www.jordanbromine.com ، علما بأن آخر موعد للتقديم يوم 20 الشهر الحالي.



-- (بترا)

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