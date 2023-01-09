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الإثنين، 09-01-2023 12:10 م

الحكومة تكشف عجز موازنة 2023 بعد المنح

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الوكيل الإخباري - توقع وزير المالية محمد العسعس أن يبلغ عجز الموازنة بعد المنح في عام 2023 حوالي 1862 مليون دينار.

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وقال العسعس، اليوم الاثنين، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة لسنة 2023، إن العجز الأولي للموازنة الذي يعتبر أحد أبرز مؤشرات الاستدامة المالية والذي يقارن بين الإيرادات المحلية والنفقات العامة مستثنياً منها خدمة الدين العام فسوف يتراجع وللسنة الثالثة على التوالي في عام 2023 إلى نحو 2.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وليواصل التراجع التدريجي إلى نحو 0.9 بالمائة في عام 2025.


وأضاف أن الدين العام سينخفض للسنة الثالثة على التوالي بنحو 1.5 بالمائة في عام 2023 ليصل إلى 88.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ولتواصل النسبة الهبوط التدريجي في السنوات اللاحقة لتصل إلى 84.2 بالمائة في عام 2025.

 




 

 


 

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