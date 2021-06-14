الحكومة تمنع دخول الزوار الى العقبة إلا بهذا الشرط

الوكيل الاخباري -

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أعلنت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عدم السماح للزوار من دخول العقبة اعتبارا من الأول من شهر تموز المقبل إلا لمتلقي لقاح كورونا وذلك تطبيقا لقرار الحكومة باعتبارها منطقة خضراء آمنة من وباء كورونا.وأعلنت السلطة عن عودة العمل في معبر جنوب وادي عربة الحدودي وبدء استقبال السياح والمسافرين، اعتبارا من الرابع من شهر تموز المقبل وذلك ضمن اشتراطات وإجراءات صحية وضعتها الحكومة لمواجهة الوباء.وبين رئيس مجلس المفوضين في السلطة المهندس نايف بخيت أن معبر جنوب وادي عربة سيستقبل المسافرين من القادمين والمغادرين من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 3:30 مساء بحد أقصى 500 مسافر يوميا لمن يحمل شهادة تلقي لقاح فيروس كورونا.وقال بخيت انه سيسمح للمغادرين والقادمين ممن تلقى الجرعة الأولى من اللقاح باستخدام المعبر شريطة إحضار فحص كورونا (البي سي آر ) خلال ثلاثة أيام.وأضاف بخيت ان سلطة منطقة العقبة اتخذت قرارا سابقا بمنع دخول أية شاحنة إليها بدءا من منتصف الشهر الحالي ما لم يكن سائقها قد تلقى الجرعة الأولى من اللقاح كحد أدنى، مبينا أن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الوطنية المبذولة للحد من انتشار كورونا والخطة الشاملة الموضوعة لتحويل منطقة العقبة إلى منطقة آمنة من الوباء بقطاعاتها كافة، ومنها قطاع النقل البري وخدماته.