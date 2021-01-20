الأربعاء 20-01-2021
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الأربعاء، 20-01-2021 08:55 م

الحكومة تنفي التهديد بالعودة إلى الاغلاق الشامل

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الوكيل الاخباري - أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد أن الحكومة تقدر دور المواطن الأردني في عملية الوعي والالتزام بالاجراءات الاحترازية التي كان يتم الدعوة لها.
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وقال في تصريحات لقناة رؤيا الأربعاء، إن الوزراء خلال المؤتمر الصحفي لم يكونوا غاضبين ويمكن العودة إلى التسجيل، نافيا قيام الوزراء بالتهديد خلال المؤتمر الذي خرج به 7 وزراء، ولو خرج كل مجلس الوزراء للحديث لما كان ذلك كافياً كون الأمر يتعلق بصحة المواطن.

وأضاف أن الحكومة تأمل ألا يتكرر ما حدث خلال الجمعة الأولى لفتح القطاعات وسيتم تكثيف حملات التفتيش والتوعية، مؤكدا ثقته بعدم تكرار ما حدث.

 




 

 


 

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