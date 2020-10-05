الحكومة توصي بعزل منطقة جديدة لإرتفاع عدد الإصابات بكورونا

الوكيل الاخباري -

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قرر محافظ جرش الدكتور فراس أبو قاعود، عزل بلدة مرصع اعتباراً من يوم الخميس المقبل لمدة أسبوع بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلدة.وقال أبو قاعود لـ(بترا)، إن ازدياد الإصابات بين سكان بلدة مرصع تطلب عزلها لمدة أسبوع لكي تتمكن فرق الاستقصاء من أخذ العينات من المخالطين وسحب عينات عشوائية لحصر الوباء وحماية مواطني البلدة.وأضاف أن الأجهزة المعنية تعمل بكل طاقاتها لتعقيم البلدة بشكل كامل.وأهاب بسكان البلدة التقيد بأمور السلامة من خلال التباعد وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الجميع.