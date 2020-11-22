الحكومة: حملة منظمة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامة

الوكيل الإخباري - أكد وزير العدل، وزير الداخلية المكلف، بسام التلهوني، أن إجراءات حكومية سيتم المباشرة بها، تحث المواطنين على الالتزام بالكمامة وتحقيق التباعد للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من صباح الأحد.

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وقال، في تصريح صحفي إن رجال الأمن العام وبالتعاون مع هيئة تنظيم قطاع النقل وكل الجهات المناط بها التفتيش والرقابة استنادا إلى أوامر الدفاع، سيباشرون ضمن حملة منظمة لإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في المواقف العامة وداخل وسائط النقل العام، والأسواق والمحال التجارية.



وكشف التلهوني أن هذه الحملة ستكون أيضا بمشاركة المحافظين في الميدان، وتشمل كل الأماكن العامة والمحال التجارية والأسواق، وجميع الأماكن التي قد تشهد تجمعات.



